Prins Charles heeft dinsdag een bijzondere ontmoeting gehad. In de marge van een bijeenkomst van regeringsleiders van de Commonwealth werd de prins van Wales voorgesteld aan een tien meter lange plastic walvis.

Het kunstwerk, dat de naam Plasticus kreeg, werd gemaakt in het kader van Sky Ocean Rescue. Onder die noemer zet het Britse televisienetwerk Sky zich in voor schonere oceanen.

Plasticus werd gemaakt van plastic dat uit zee werd gevist en van stranden werd geplukt. Het kunstwerk weegt zo’n 250 kilo, wat staat voor de hoeveelheid plastic die elke tien seconden in de oceanen belandt.

Prins Charles maakt zich al langer hard voor duurzaamheid en sprak meermaals zijn zorgen uit over de plasticsoep in de oceanen. “Ik vind het ontnuchterend om te denken dat bijna al het ooit geproduceerde plastic nog steeds ergens op aarde is, in welke vorm dan ook”, zei Charles vorig jaar.