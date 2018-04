De Jordaanse koning Abdullah heeft bezoek gekregen van de Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen. Hij ontving hem woensdag met veel ceremonieel vertoon op het koninklijk paleis in Amman.

Van der Bellen, net terug van een bezoek uit China, is drie dagen in Jordanië. Ook zijn vrouw Doris Schmidauer reist met hem mee. De twee hadden woensdag direct een onderonsje met koning Abdullah en koningin Rania. Ook was er een bijeenkomst met de Oostenrijkse handelsdelegatie die met Van der Bellen is meegekomen. Doel is om de bilaterale banden te intensiveren.

Van der Bellen brengt in de komende dagen ook een bezoek aan het grootste vluchtelingenkamp in Jordanië. Momenteel hebben daar meer dan 80.000 mensen hun toevlucht gezocht.