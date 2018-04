Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle hebben woensdag een ontmoeting gehad met deelnemers aan de Commonwealth Youth Forum, een conferentie voor jongeren uit de landen van het Gemenebest. Tijdens de gesprekken gaven zij aan zich ook in de toekomst in te blijven zetten voor homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Meghan en Harry hadden een gesprek met, onder anderen, Jacob Thomas, die een Queen’s Young Leaders Award kreeg voor zijn inzet bij het terugdringen van zelfmoord onder LHBT’ers in Australië. “Mevrouw Markle zei, en dit waren exact haar woorden, ‘dit gaat over basale mensenrechten, niet over seksualiteit'”, zei Thomas na het gesprek tegen journalisten.

Harry beaamde de woorden van zijn aanstaande echtgenote, en voegde eraan toe dat hij onder de indruk was van de vooruitgang die het afgelopen decennium is geboekt op het gebied van homorechten.

Harry en Meghan lieten verder weten in het gesprek van plan te zijn om na hun huwelijk meer werk te maken van hun inzet voor de LHBT-gemeenschap. “Zowel prins Harry als mevrouw Markle zei dat LHBT-kwesties een belangrijk onderdeel van hun werk zullen zijn”, aldus de Keniaanse homoactivist Jonah Chinga.