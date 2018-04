Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Apeldoorn een werkbezoek gebracht aan de Politieacademie. De koning kwam zich op de hoogte stellen van de manier waarop de politie gelijke tred houdt met de snel veranderende samenleving en zich voorbereid op de toekomst.

Hij begon met een uitvoerig gesprek over het politiewerk met een dwarsdoorsnede van de academie: zij-instromers, docenten, praktijkbegeleiders, een wijkagent en aspiranten. Die vertelden over hun motivatie voor politiewerk – ,,ik werkte in de kinderzorg en had geen zin om elke dag poepluiers te verschonen, dus ben ik naar de politie gegaan” – en hoe belangrijk het is eenmaal opgedane kennis bij te houden. ,,Kennis is macht, ook voor de politie”, aldus een docent.

De koning moest af en toe het enthousiasme van zijn gesprekspartners afremmen, ze wedijverden over de vraag wie de ‘mooiste baan ter wereld had’. Dat wedstrijdje worstelen konden ze toch niet winnen, zo grapte Willem-Alexander. De mooiste baan had hij.

Sociale media

Wijkagent Rachid kwam lang aan het woord. Hij vertelde over het gebruik van sociale media om contact te houden met zijn burgers, en hoe jongeren met een Marokkaanse en Turkse achtergrond hem langs die weg wel durven te benaderen met allerlei vragen terwijl ze hem op straat nooit zouden aanspreken. Wijkagenten zijn een uniek Nederlands fenomeen en de koning kon vertellen dat bij het recente officiële bezoek van de Jordaanse koning er veel belangstelling voor was. ,,Dat kennen ze niet.”

Aansluitend kreeg Willem-Alexander op het zonovergoten oefenterrein van de academie enkele praktijkdemonstraties te zien. Zoals van agenten die in actie moeten komen bij een melding van huiselijk geweld, het op straat aanhouden van verdachten en het doorzoeken van een woning waar een delict is gepleegd. Hij lastte zelf nog een gesprekje in met de instructeur van de ‘bikers’, die leerden hoe als agent hun mountainbike te gebruiken.

Tot slot sprak de koning in een besloten bijeenkomst over de toekomst van de politie in een snel veranderende maatschappelijke en technologische omgeving. Ook de politie moet zich snel vernieuwen en kennis opdoen en behouden op het gebied van bijvoorbeeld ICT en financiële opsporing, maar heeft nog veel oudere medewerkers. Aan de orde kwamen vragen als ‘Hoe bereidt de politie zich voor op de toekomst? Hoe wordt de variëteit van het korps gewaarborgd? Welke samenwerkingsrelaties zijn relevant?’

Het bezoek vormde het vervolg op een werkbezoek eind vorig jaar aan het politiebureau in Woerden en het uitnodigen van een afvaardiging van de politie bij de Nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.