Koning Willem-Alexander heeft aan Pierre Audi de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap in de Huisorde van Oranje verleend. De directeur van De Nederlandse Opera kreeg de versierselen woensdagavond uitgereikt door de koning na afloop van de première van Gurre-Lieder in Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

De Eremedaille is aan de Frans-Libanese Audi toegekend vanwege zijn grote verdiensten voor de kunsten in Nederland en de ontwikkeling van de opera en het muziektheater in het bijzonder. Als directeur van De Nationale Opera was hij er mede verantwoordelijk voor dat dit gezelschap uitgroeide tot een van de toonaangevende operahuizen in de wereld. Zelf regisseerde hij de afgelopen decennia tientallen producties.

In september neemt Audi na dertig jaar afscheid van De Nederlandse Opera om algemeen directeur van het Festival Aix-en-Provence te worden.