De Britse koningin Elizabeth heeft afgelopen weekeinde haar laatste corgi laten inslapen. De bijna vijftienjarige Willow was volgens de Daily Mail ziek en Elizabeth wilde niet dat de hond zou lijden.

Door de dood van Willow komt er een einde aan een tijdperk van corgi’s aan het Britse hof. Elizabeth heeft er gedurende haar koningschap tientallen gehad, maar maakte in 2015 bekend dat er geen nieuwe meer zouden komen omdat ze bang was dat ze er over zou struikelen en dan maanden zou zijn uitgeschakeld door ernstig letsel. Elizabeth heeft nu nog twee dorgi’s, Candy en Vulcan. De twee viervoeters zijn allebei op leeftijd, waardoor hun gedrag wat meer voorspelbaar is.

Willow was samen met Holly, de corgi die in het najaar van 2016 stierf, een van de hoofdrolspelers in de James Bond-sketch die speciaal voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012 in Londen werd gemaakt. Daarin was te zien hoe de viervoeters vrolijk door het paleis tippelden terwijl acteur Daniel Craig als Bond de koningin ophaalde per helikopter.

Het Britse hof wil niet op het nieuws reageren omdat het een privékwestie is, maar insiders vertellen de Daily Mail dat koningin Elizabeth diep bedroefd is vanwege het verlies van Willow.