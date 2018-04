Prins Bernhard is trots op het deelnemersveld van de Jumbo Racedagen op zijn Circuit Zandvoort. “We zijn ontzettend trots dat we dit jaar ook Daniel Ricciardo én David Coulthard mogen verwelkomen. Het wordt een groot spektakel!”, zegt Bernhard op Instagram. Hij is mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort.

Prins Bernhard was woensdag met Max Verstappen aanwezig bij de presentatie van het programma van de derde editie van de Jumbo Racedagen. Er zijn verschillende raceseries aan het programma toegevoegd. Max Verstappen, Daniel Ricciardo en David Coulthard komen op de eerste dag, zondag 20 mei, alle drie in actie.

Bernhard kijkt ook uit naar de Ladies GT, met bekende vrouwelijke deelneemsters als Monic Hendrick, Pernille La Lau en Ellen ten Damme.