Koningin Máxima heeft donderdag goed nieuws ontvangen van de Wereldbank in Washington. Wereldwijd is het aantal mensen dat op een of andere manier toegang heeft tot financiële diensten gestegen. In 2011 was dat nog 51 procent en nu is het 69 procent. Dat blijkt uit de donderdagmorgen (lokale tijd) gepubliceerde Global Findex, waarin de gegevens van 144 landen zijn samengebracht.

Koningin Máxima is sinds 2009 voor de Verenigde Naties actief om overal in de wereld regeringen aan te zetten om de toegankelijkheid en het gebruik van financiële diensten te vergroten. Bij haar werkzaamheden zijn data van cruciaal belang, zo benadrukt Máxima keer op keer. Ze keek de afgelopen maanden dan ook uit naar de publicatie van de Global Findex, die eens in de drie jaar uitkomt.

“De Global Findex toont grote vooruitgang van financiële toegang – en ook grote kansen voor beleidsmakers en de particuliere sector om het gebruik te vergroten en te zorgen dat ook vrouwen, boeren en de armen toegang krijgen”, aldus koningin Máxima in een door de Wereldbank verspreide reactie. “Digitale financiële diensten waren de sleutel tot deze vooruitgang en zullen essentieel blijven als we streven naar universele financiële toegankelijkheid.”

Er zijn nog 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben, maar twee derde van hen heeft wel een mobiele telefoon en via mobiele financiële diensten en innovatie kan flinke vooruitgang worden gemaakt. Dat is de afgelopen drie jaar ook gebeurd. In 2014 had 62 procent van de volwassen wereldbevolking toegang tot een bank of een mobiele gelddienst. In de afgelopen drie jaar zijn daar 515 miljoen mensen bijgekomen.

In de Global Findex, die is gepresenteerd gelijk met de jaarvergadering van de Wereldbank en het IMF, zijn tientallen cijfers verzameld. Er is ook gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen bij de toegang en het gebruik van diensten zoals sparen, verzekeren en geld kunnen ontvangen en versturen. Uit de data blijkt dat vrouwen wereldwijd nog een fikse achterstand hebben.