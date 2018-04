De NOS doet op radio, tv en app live verslag van het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op zaterdag 19 mei. In de kapel van Windsor Castle wordt het ja-woord gegeven en de omroep zendt de plechtigheden vanaf 12.15 uur uit.

Op tv (NPO 1) bespreekt Amber Brantsen de gebeurtenissen met NOS-correspondent Tim de Wit en Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen en kenner van het Britse koningshuis. De huwelijksceremonie is ook te volgen via de livestream op NOS.nl en de NOS-app.

Op NPO Radio 1 praat Winfried Baijens de luisteraars tussen 12.30 en ongeveer 14.30 uur bij, samen met royalty-kenners Jort Kelder en Vanessa Lamsvelt. Correspondent Suse van Kleef en verslaggever Kysia Hekster zijn aanwezig bij Windsor Castle.