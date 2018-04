De Belgische koning Albert (83) ondergaat donderdag een reeks medische onderzoeken van zijn hart. De gepensioneerde vorst wordt daarvoor opgenomen in het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Brussel. Het Belgische koningshuis gaf donderdag een korte verklaring uit over de opname.

De vader van de huidige regerend vorst Filip heeft al langer last van zijn hart. Hij lijdt aan aortaklepstenose; vernauwing van een hartklep. De onderzoeken die donderdag staan gepland, zijn nodig voor een aangepaste behandeling. Als alles goed verloopt, mag Albert later op de dag het ziekenhuis weer verlaten. Zijn echtgenote, koningin Paola, is bij hem.

Albert werd enkele jaren geleden al eens geopereerd wegens hartproblemen.