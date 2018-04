‘Pippa Middleton is in verwachting’

Pippa Middleton (34) is zwanger. Volgens The Sun is ze met haar man James Matthews (42) in de zevende hemel met de zwangerschap.

Pippa Middleton trouwde in mei vorig jaar in Englefield met bankier James Matthews. Ze is de jongste zus van Kate, de hertogin van Cambridge. Volgens The Sun hebben Pippa en James het blijde nieuws onlangs verteld aan hun familie, na haar eerste echo in de twaalfde week van haar zwangerschap.

Volgens een vriend reageerde Kate, die zeer binnenkort haar derde kind verwacht, zeer opgetogen op het nieuws dat haar zusje zwanger is. Kate was de eerste in de familie die het blijde nieuws te horen kreeg. De baby wordt in oktober verwacht.