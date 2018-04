Prins Harry was zondag aanwezig bij de marathon van Londen. Na afloop liet de prins zich uitgebreid fotograferen met de winnaars.

Harry feliciteerde de Keniaan Eliud Kipchoge. Hij won voor de derde keer de 1Londense marathon bij de mannen. Bij de vrouwen ging de zege in het klassieke loopnummer naar Vivian Cheruiyot. Ook zij komt uit Kenia.

Prins Harry leek zich goed te amuseren in Londen. Het weer was schitterend en hij nam de tijd om met enkele vrijwilligers van het loopevenement te praten. Dat ging in een ongedwongen sfeer. Net als zijn ontmoeting met de Britse marathonloper Mo Farah. Hij werd derde in de warmste race aller tijden zoals hij na afloop zei. Nadat hij was bijgekomen van alle inspanningen had Farah nog krachten genoeg om wat grappen met Harry te maken.

Overigens gaf koningin Elizabeth het startsein voor de marathon. Dat deed ze vanaf Windsor Castle door nadat het volkslied was gespeeld op een grote knop te drukken.