Koning Willem-Alexander houdt van een efficiënt gebruik van zijn tijd. Hij bundelt dan ook graag zijn activiteiten. Zo ging hij afgelopen vrijdag na de opening van de Koningsspelen in Twello meteen door naar een jubileumviering in Frederiksoord. Komende zomer stapelt hij maar liefst drie staatsbezoeken op elkaar.

Aanstaande dinsdag echter heeft de koning ook een voor zijn doen overlopende agenda, die met name in de ochtend heel wat passen en meten vergt. Willem-Alexander wordt die dag al vroeg verwacht in het Nationaal Militair Museum voor de opening van de tentoonstelling ‘Willem’. Die expositie staat onder meer stil bij het begin van de Tachtigjarige oorlog, nu 450 jaar geleden. Daar is ook de aan Willem van Oranje toegeschreven bevelhebbersstaf te zien, die de koning vorig jaar bij het staatsbezoek aan het Vaticaan mede door bemiddeling van prins Jaime in bruikleen kreeg.

Veel tijd om rond te kijken heeft Willem-Alexander niet want om twaalf uur staan president Enrique Peña Nieto van Mexico en echtgenote Angélica Rivera de Peña op de stoep van paleis Noordeinde. Ze zijn voor een officieel flitsbezoek in Nederland. Meer dan een welkomstceremonie, kort gesprek en lunch zitten er niet in terwijl het twee jaar geleden nog de bedoeling was dat Peña Nieto op staatsbezoek zou komen.

Corps Diplomatique

Wanneer het Mexicaanse gezelschap is vertrokken, moeten koning en koningin zich voorbereiden op het diner voor het Corps Diplomatique dat dinsdagavond door hen wordt aangeboden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Als gastheer en gastvrouw zal het koningspaar eerder willen arriveren dan de genodigden, en ook nog even in keuken en de Burgerzaal willen kijken of alles naar wens verloopt.

Het diner is bedoeld om de internationale relaties te onderhouden en te versterken en staat in het teken van politiek en bestuur. Om die reden zijn ook vertegenwoordigers uit de publieke sector uitgenodigd. Ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven worden verwacht.