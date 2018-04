De pasgeboren telg van prins William en Kate heeft een speciale verjaardag. 23 april is een bijzondere dag voor de Engelsen, die de dag van hun patroonheilige St. George vieren.

St. George, in het Nederlands de heilige Joris, is niet alleen de patroonheilige van Engeland. Hij is ook benoemd tot beschermheer van de koninklijke familie. Tevens is hij als Sant Jordi de beschermheilige van Catalonië en patroon van de scouting.

Het kruis van St. George komt terug in de Engelse vlag en de Orde van de Kousenband, de hoogste ridderorde van het Verenigd Koninkrijk. Die ridderorde, de oudste ter wereld, is zeer exclusief. Naast de regerend vorst zijn er maximaal 24 ridders die door de koningin zelf worden benoemd.

Shakespeare

St. George is vooral bekend van het verhaal dat hij een draak zou hebben gedood. De houten Efteling-achtbaan Joris en de Draak verwijst naar die legende.

Het maandag geboren prinsje deelt zijn verjaardag bovendien met een wereldberoemde Engelsman. William Shakespeare zou ook op 23 april geboren zijn. De geboortedatum van de toneelschrijver is onbekend, hij werd gedoopt op 26 april 1564. Shakespearians houden 23 april aan als zijn geboortedatum. Shakespeare stierf overigens ook op 23 april, in 1616.