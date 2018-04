Nu zijn derde kind elk moment geboren kan worden, is het vaderschapsverlof van prins William begonnen. De baby lijkt gevoel voor timing te hebben: na een drukke week vol officiële aangelegenheden is Williams agenda voor de komende tijd leeg.

Hoe lang William vaderschapsverlof neemt, is niet bekend. De agenda van de 35-jarige prins was al leeg voordat zijn echtgenote Catherine maandagochtend vroeg de eerste weeën voelde. Al voor 06.00 uur werd ze opgenomen in de Lindo-vleugel van het St. Mary’s Hospital, melden Britse media. Kensington Palace maakte iets na 08.20 uur (lokale tijd) bekend dat Catherine en William naar het ziekenhuis waren voor de geboorte van hun derde kind.

William had vorige week nog zijn handen vol aan de Commonwealth Heads of Government Meeting, waarvoor de leiders van de landen van het Gemenebest naar het Verenigd Koninkrijk kwamen. De hertog van Cambridge ontving enkelen van hen. Afgelopen weekeinde was William nog bij het verjaardagsfeestje van Elizabeth, die zaterdag 92 jaar werd.

Kate is al een tijdje met zwangerschapsverlof. Zij had op 22 maart haar laatste afspraak staan. Britse media denken dat de 36-jarige hertogin van Cambridge ongeveer een halfjaar vrijaf heeft. Ze wordt wel verwacht op de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle, op 19 juni. Waarschijnlijk zien we haar ook op 9 juni tijdens Trooping the Colour, de officiële viering van Elizabeths verjaardag.