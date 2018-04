De Britse koninklijke familie heeft verheugd gereageerd op de geboorte van de zoon van de Britse prins William en zijn vrouw Kate.

“Koningin Elizabeth, prins Philip, prins Charles en zijn vrouw Camilla, prins Harry en familieleden van het paar zijn blij met het nieuws”, aldus Kensington Palace. Ook de Middletons, de familie van Kate, zijn blij met de komst van de kleine.

Kate beviel maandag om 11.01 uur lokale tijd in de Lindo-vleugel van het St. Mary’s Hospital in Londen. Het is het derde kind voor William en Kate, na George en Charlotte.