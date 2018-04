Meteen na de bekendmaking dat de Britse hertogin Kate in het ziekenhuis is opgenomen voor de bevalling van haar derde kind spoedden belangstellenden en journalisten zich naar de Lindo-vleugel van het St. Mary’s ziekenhuis. De echte fans van de Britse royals hebben een week geleden al hun tent opgeslagen bij het hospitaal om niets te missen.

In St. Mary’s ziekenhuis beviel Kate ook van prins George en prinses Charlotte. Voor de deur, bewaakt door een enkele agent, wachten belangstellenden het nieuws af over de komst van het derde kind van het prinselijk echtpaar. Sommige Britse media tonen via hun website een livefeed waarbij de camera gericht is op de deur van de kliniek.

Volgens een verklaring van Kensington Palace bevindt de prinses zich in de eerste fase van de bevalling. Er wordt rekening mee gehouden dat het snel kan gaan. George kwam in 2013 ongeveer tien uur nadat de prinses was opgenomen ter wereld. Zijn zus Charlotte was een stuk sneller, ze zag al 2 uur en 34 minuten na binnenkomst in het ziekenhuis van haar moeder het levenslicht.

De baby zal de vijfde in de rij van troonsopvolging van koningin Elizabeth zijn, na prins Charles, prins William en zijn of haar broer George en zus Charlotte. Prins Harry zakt naar de zesde plaats in de rij van troonopvolgers.