Camilla, de hertogin van Cornwall, vindt het geweldig om oma te zijn. Dat zegt de echtgenote van prins Charles in de ITV-documentaire The Real Camilla: HRH The Duchess of Cornwall, die maandagavond wordt uitgezonden.

Camilla vertelt dat ze ervan geniet haar kleinkinderen te verwennen. “Je kunt ze de dingen geven die ze niet mogen hebben van hun ouders en dan geef je ze weer terug.” De zeventigjarige hertogin raadt iedereen het grootouderschap aan omdat “je niet de volledige verantwoordelijkheid hebt”.

De hertogin heeft vijf kleinkinderen, twee van haar zoon Tom Parker Bowles en drie van haar dochter Laura Lopes. Het derde kleinkind van Camilla’s echtgenoot is onderweg. Catherine, de hertogin van Cambridge, is maandagochtend opgenomen in het ziekenhuis om te bevallen.

Achterstand

In de documentaire heeft Camilla het ook over de komst van het broertje of zusje van prins George en prinses Charlotte. “Er wacht ons een heel druk jaar. Baby’s, trouwerijen, een beetje van alles”, zegt de hertogin, ook verwijzend naar de aanstaande huwelijken van prins Harry en Meghan Markle en prinses Eugenie en Jack Brooksbank.

Ook kijkt Camilla uit naar de verjaardag van Charles, die in november zeventig wordt. “En we hebben mijn echtgenoot die zich bij mij voegt als zeventiger. Daar ben ik heel blij mee, hij haalt zijn achterstand eindelijk in.”