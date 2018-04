President Raimonds Vejonis van Letland heeft maandagmorgen het Noorse kroonprinselijk paar hartelijk welkom geheten in Riga aan het begin van hun vierdaagse reis naar de drie Baltische staten. Letland en Estland vieren dit jaar het eeuwfeest van hun onafhankelijkheid en Litouwen viert het herstel van die zelfstandigheid.

Volgens de president symboliseerde de komst van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit de hechte vriendschap en goede betrekkingen tussen Letland en Noorwegen. “Het is een grote eer dat u juist in dit jaar van ons eeuwfeest bent gekomen”, aldus Vejonis. Hij verwacht dat de betrekkingen alleen maar beter worden. “Nog dynamischer en sterker en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van onze landen.”

Hij herinnerde eraan dat Noorwegen een van de eerste landen was die begin jaren negentig de hernieuwde onafhankelijkheid van Letland erkende, nadat het zich had losgemaakt uit de Sovjet-Unie. Noorwegen heeft de Oostzee-staat sindsdien altijd bijgestaan en geholpen met de integratie in de NAVO, waar beide landen ook bij de missie in Afghanistan samenwerken. “We hebben ons succes te danken aan die hulp van onze vrienden”, zei de president.

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn de eerste van een reeks koninklijke verjaardagsbezoekers in Letland. Vrijdag worden kroonprinses Victoria van Zweden en haar man prins Daniel in Riga verwacht en op 11 juni komen koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die net als het Noorse paar alle drie landen in razend tempo bezoeken. Haakon en Mette-Marit gaan dinsdag naar Litouwen en besluiten de reis donderdag in Tallinn.