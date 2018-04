De hertogin van Cambridge staat op het punt te bevallen van haar derde kind. Net als de vorige twee keer kende haar zwangerschap een lastig begin.

Kensington Palace maakte op 4 september noodgedwongen bekend dat William en Catherine in verwachting waren van een derde kind. Het paleis moest dat nieuws wel naar buiten brengen omdat Catherine vanwege de zwangerschap en de ernstige ochtendmisselijkheid die dat bij haar teweeg bracht, afspraken moest afzeggen.

Er werd nog niet gezegd wanneer de baby werd verwacht. Dat gebeurde pas een maand later, toen het paar het blije nieuws eigenlijk bekend had willen maken. De hertog en hertogin van Cambridge, zoals de officiële titel van William en Catherine luidt, lieten weten dat het broertje of zusje van prins George en prinses Charlotte in april werd verwacht.

Stralend

Catherine had net bij haar eerdere twee zwangerschappen last van ernstige ochtendmisselijkheid. Daardoor moest ze weer bij een aantal verplichtingen verstek laten gaan en kon ze ook haar zoon George niet naar school brengen op zijn eerste schooldag. In november liet Catherine William ook alleen afreizen naar Finland.

Na de moeilijke eerste periode verliep Catherines zwangerschap voor zover bekend zonder problemen. De hertogin verscheen dikwijls stralend bij officiële verplichtingen en werkte door tot vijf weken voor de verwachte geboorte. Op 22 maart legde ze samen met William in Londen haar laatste bezoek af voordat ze met zwangerschapsverlof ging.