Catherine, de hertogin van Cambridge, is bevallen van een zoon. Dat laat Kensington Palace weten op Twitter. De jongen kwam maandag om 11.01 uur lokale tijd ter wereld in het St. Mary’s Hospital in Londen. De baby weegt 3827 gram.

Moeder en zoon maken het volgens Kensington Palace goed. Een naam is nog niet bekendgemaakt.

Kate werd al voor 06.00 uur met de eerste weeën opgenomen in het ziekenhuis. Iets na 08.20 uur (lokale tijd) werd bekendgemaakt dat Catherine en William naar het ziekenhuis waren voor de geboorte van hun derde kind.

Het jongetje is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging.