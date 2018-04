Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zijn dinsdag in Litouwen aangekomen. Het paar werd welkom geheten door president Dalia Grybauskaitė.

Haakon en Mette-Marit zijn bezig met een vierdaagse reis langs de drie Baltische staten. Maandag was het paar in Letland en woensdag trekken ze door naar Estland. Letland en Estland vieren dit jaar het eeuwfeest van hun onafhankelijkheid en Litouwen viert het herstel van die zelfstandigheid.

In de Litouwse hoofdstad Vilnius werd uitgebreid stilgestaan bij het jubileum. Zo ging het kroonprinselijk paar met Grybauskaitė naar een tentoonstelling over de onafhankelijkheid van Litouwen. Daar kregen ze ook de onafhankelijkheidsverklaring te zien. ’s Avonds was er in het presidentieel paleis een officieel diner naar aanleiding van het Noorse bezoek.