De Britse prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle hebben weer enkele nieuwe details vrijgegeven over hun bruiloft volgende maand in Windsor. Dinsdag werd het lijstje van artiesten die optreden tijdens de ceremonie bekendgemaakt.

Onder meer de koren St George’s Chapel choir en The Kingdom Choir zijn van de partij net als het negentienjarige cello-talent Sheku Kanneh-Mason. Hij werd persoonlijk door Meghan gevraagd om op te treden op 19 mei.

“Ik voel me vereerd dat ik mag optreden tijdens de bruiloft. Ik was helemaal overrompeld toen Ms. Markle mij belde of ik tijdens de ceremonie wil spelen. Natuurlijk zei ik meteen ja!”, reageert hij op de website van het Britse koninklijk huis. “Het is een voorrecht om cello te spelen bij zo’n prachtige gebeurtenis. Ik kan niet wachten!”