De hofpersoneel van koning Willem-Alexander heeft dinsdag een huzarenstukje geleverd. ’s Ochtends moest in Den Haag alles in gereedheid worden gebracht voor de ontvangst van de Mexicaanse president, die met zijn echtgenote ook een lunch kreeg voorgeschoteld. Tegelijkertijd was een ploeg in het Koninklijk Paleis in Amsterdam al druk doende met de voorbereidingen voor het galadiner dat het Corps Diplomatique daar dinsdagavond kreeg aangeboden.

Het was in feite schaken op twee borden die op zestig kilometer van elkaar stonden. In Amsterdam was in de afgelopen dagen al het nodige voorwerk gedaan. De inrichting van de Burgerzaal als spijszaal voor zo’n tweehonderd gasten vergde veel pas en meetwerk – alles moet precies uitgemeten op tafel liggen bijvoorbeeld – en het nodige oppoetswerk van het tafelzilver en andere versieringen. Nederland wilde tenslotte indruk maken op de diplomaten die uit de hele wereld afkomstig zijn en naast het koningspaar schoven ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven aan.

Maar zoals gezegd moest de aandacht worden verdeeld want de ontvangst van het Mexicaanse presidentspaar diende eveneens vlekkeloos te verlopen. Hoe nauwkeurig dat allemaal gaat, bleek vlak voor de lunch in de ruim bemeten Balzaal van Paleis Noordeinde toen de lakeien met de hand de nog warme toastjes stuk voor stuk in kleine rekjes plaatsten. Dat gebeurde enkele minuten voor de binnenkomst van de genodigden zodat ze kakelvers zouden zijn.

Stapelaar

Het beoogde effect ging enigszins verloren omdat niet iedereen op tijd klaar was om aan tafel te gaan, maar aan de planning en precisie van de hofmaarschalk en zijn staf lag het niet. De kleine vertraging zal niet hebben geleid tot verhoging van de werkdruk. Er was nog voldoende tijd om iedereen voor 16.00 uur in Amsterdam te krijgen, met uitzondering van het handvol mensen dat nodig was voor de ontvangst van de afscheid nemende ambassadeur van Kosovo.

Koning Willem-Alexander is nu eenmaal een stapelaar: museumbezoek in de ochtend, president van Mexico voor de lunch, ambassadeur in de middag en groots diner in de avond, en dat op drie locaties (Soest, Den Haag en Amsterdam).