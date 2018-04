Koning Filip van België heeft dinsdag de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Hij benoemde daarin het belang van wereldvrede. “Een duurzame vrede is meer dan ooit noodzakelijk, maar ze ligt ook meer dan ooit binnen handbereik”, zei Filip. “Het is geen utopie. Je moet er in geloven en ernaar handelen.”

Filip is deze week met zijn vrouw koningin Mathilde in New York om te proberen voldoende zieltjes te winnen om België vanaf 2019 voor twee jaar een zetel te bezorgen in de Veiligheidsraad van de VN. De Belgische kandidatuur benoemde de vorst niet expliciet in zijn toespraak maar hij vertelde wel welke ambities zijn land heeft.

Zo probeerde hij België te presenteren als een betrouwbare partner voor vredesopbouw en herinnerde Filip zijn toehoorders dat België in de loop van de geschiedenis diverse keren betrokken raakte bij grootschalige gewapende conflicten. Die geschiedenis heeft België ertoe aangezet om aan de wieg te staan van de Europese eenmaking en de VN. “Twee projecten van duurzame vrede gebaseerd op dialoog, solidariteit en respect voor de anderen”, aldus de koning.

Filip is de eerste Belgische koning ooit die de Verenigde Naties toespreekt. Drie jaar geleden kreeg koning Willem-Alexander die primeur voor Nederland. Zijn missie om Nederland een zetel te bezorgen lukte maar half. Italië en Nederland kregen uiteindelijk evenveel stemmen waarna onderling werd besloten de buit te verdelen: beide een jaar in de Veiligheidsraad.