De lunch die koning Willem-Alexander dinsdagmiddag aanbood aan het Mexicaanse presidentspaar werd op een wat ongebruikelijke plaats in Paleis Noordeinde gehouden. Waar een klein gezelschap doorgaans in een intieme ruimte wordt ontvangen, was nu om praktische redenen gekozen voor de Balzaal. Niet omdat na afloop de voetjes van de vloer gingen, maar om ongestoord te kunnen eten.

Aan de straatkant van het paleis zijn namelijk al enkele weken werkzaamheden bezig om het Haagse Hofkwartier een ‘koninklijke make-over’ te geven, zoals op borden staat aangegeven. Het werken aan de straat gaat gepaard met veel herrie en de ruimten aan de voorkant van het paleis, zoals de fraaie Galerijzaal die vaak voor lunches wordt gebruikt, zijn daardoor deze dagen minder geschikt.

De Balzaal is vaker gebruikt voor staatsbanketten en dan is het er krap. Met 32 man aan tafel, onder wie naast het koningspaar en president Enrique Peña Nieto en zijn vrouw, ook minister Ster Blok van Buitenlandse Zaken, was er een zee van ruimte om onder meer de garnalencocktail, de Anjou duif en de ‘bom’ van chocolade mousseline te verorberen.

De koning had daarbij al meteen voor een opgewekte sfeer gezorgd door te herinneren aan wat hij in 2009 tijdens het staatsbezoek van zijn moeder koningin Beatrix aan Mexico over garnalen had gezegd. President Peña Nieto haalde andere herinneringen op: dat Beatrix en Claus een deel van hun huwelijksreis in Mexico hadden doorgebracht en de voorliefde van prins Bernhard voor de mariachi muziek. Ook prees hij de inzet en toewijding van koningin Máxima voor de VN, waarvan hij de afgelopen twee jaar persoonlijk getuige is geweest toen zij Mexico tweemaal bezocht.