Koning Willem-Alexander is in zijn tafelrede bij de lunch die hij dinsdagmiddag aanbood aan de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto het geweld en de schendingen van mensenrechten waarmee het land te kampen heeft, niet uit de weg gegaan.

Mexico staat voor grote opgaven, zo zei koning Willem-Alexander. “De strijd tegen de georganiseerde misdaad is daarvan misschien wel de grootste. Hierbij gaat het niet alleen om het terugdringen van wapengebruik, maar ook om het opsporen en berechten van de verantwoordelijken. Mensenrechten dienen te worden gerespecteerd.”

De eind dit jaar terugtredende president had “hard gewerkt aan maatregelen die verdedigers van mensenrechten en journalisten meer bescherming moeten bieden. De wet tegen Verdwijningen, die het Mexicaanse Congres vorig jaar aannam, is hiervan een goed voorbeeld.” De koning noemde het teken van kracht dat Mexico dit dit moeilijke onderwerp zelf bespreekbaar maakt.

Buurland

Lof was ervoor de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Mexico en de inzet voor een betere bescherming van de rechten van migranten. “Nederland heeft ook respect voor de bereidheid van Mexico om bij te dragen aan VN-vredesmissies. We hopen op dit gebied in de toekomst nog nauwer te kunnen samenwerken”, aldus Willem-Alexander. Hij beschouwde Mexico als een buurland. “Een deel van ons Koninkrijk ligt in het Caribisch gebied. Die nabijheid versterkt ons gevoel van verbondenheid.” Daarnaast uitte hij de wens dat de samenwerking tussen Nederland en Mexico wordt uitgebreid “waar dat maar mogelijk is.”

De Mexicaanse president die voor een eendaags officieel bezoek in Den Haag is, prees de nauwe en historische banden met Nederland en sprak met warmte over de inspanningen van de Nederlandse priester Frans van der Hoff, geestelijk vader van de ‘eerlijke’ Max Havelaar-koffie.

Enrique Peña Nieto, die dinsdagmorgen bij VNO-NCW was, gaat na de lunch naar Shell en heeft daarna een gesprek met minister-president Mark Rutte. Daarmee is het bliksembezoek ten einde en gaat ‘EPN’ zoals de president in eigen land kortheidshalve wordt aangeduid, naar Spanje voor ontmoetingen met premier Mariano Rajoy en koning Felipe.