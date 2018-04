Vol programma Constantijn in Hannover

Prins Constantijn heeft opnieuw een vol programma gehad op de tweede dag van de Hannover Messe. De prins, ambassadeur van StartUp Delta, liet zich zien bij verschillende stands op het Hollandse paviljoen en gaf ook een lezing met ondernemers voor Nederlandse middelbare scholieren.

De lezing, onderdeel van de Hannover Messe Challenge, ging over de keuze voor een carrière in de techniek. Tijdens de Challenge volgen de leerlingen lezingen van topwetenschappers, en interessante activiteiten over wetenschap en technologie.

Constantijn had ook een ontmoeting van gouverneur Richard Dale Snyder van de Amerikaanse staat Michigan en onthulde met Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen de website Maakplein.

De Hannover Messe is een van de grootste industriebeurzen ter wereld. Jaarlijks trekt het evenement zo’n 200.000 bezoekers en telt 6500 exposanten. Ongeveer 140 Nederlandse technologische organisaties presenteren zich op de beurs.