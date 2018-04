Fietsstad Groningen staat voor een herculestaak. Donderdagochtend om acht uur moeten fietsen op de route die de koninklijke familie op Koningsdag door de stad aflegt verdwenen zijn. “Om genoeg ruimte voor alle bezoekers te maken”, aldus de gemeente die er nog een hele klus aan zal hebben gezien het aantal fietsen in het stadscentrum.

De Rijksuniversiteit heeft de studenten in het gebied eerder in de week al gewaarschuwd dat hun rijwielen anders door de gemeente worden verwijderd. Het Academiegebouw en de universiteitsbibliotheek liggen langs de route en het plein voor beide gebouwen is doorgaans een populaire fietsenparkeerplaats.

Een andere maatregel die ter gelegenheid van de viering van Koningsdag is genomen, kan de studenten in hun portemonnee treffen. “Koningsdag wordt een feest. Daar hoort een drankje bij”, aldus de organisatoren van het feest via sociale media. “Maar let op: zelf drinken in glas of blik meenemen mag niet. Doe je toch? Het wordt in beslag genomen en je riskeert een boete”, aldus de begeleidende waarschuwing.

De afgelopen dagen is al een begin gemaakt met het klaarzetten van dranghekken en wegversperringen. Donderdag volgt de laatste spurt zodat de stad tijdig klaar is voor de ontvangst van koning Willem-Alexander en zijn gezin en familie vrijdag om 11 uur.