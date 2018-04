Iran is sinds maandag in de ban van een mysterieuze mummie die is gevonden op de begraafplaats Shar-e-Rey in het zuiden van Teheran, in de buurt van de laatste rustplaats van Reza Shah Pahlavi, de stichter van de Pahlavi-dynastie die van 1925 tot 1979 regeerde.

Er werd na de vondst meteen gespeculeerd dat het om de stoffelijke resten zou gaan van de sjah en woensdagavond heeft zijn kleinzoon Reza in een officiële verklaring gezegd dat de voormalige keizerlijke familie denkt dat het inderdaad gaat om de in 1941 door de Britten afgezette sjah. “We vragen de huidige regering onze familie toegang te geven zodat door ons aangewezen wetenschappers kunnen vaststellen of het inderdaad om Reza Shah gaat.”

In het Iraanse geruchtencircuit was er sprake dat het lichaam van Reza Shah, die in 1944 in ballingschap in Zuid-Afrika overleed, vlak voor de Iraanse revolutie in 1979 was verwijderd uit zijn mausoleum op de begraafplaats. Dit om te voorkomen dat er iets mee zou gebeuren. Het mausoleum werd inderdaad vernietigd, maar bleek leeg hetgeen de geruchten voedde. “Wij hebben het lichaam van Reza Shah nooit verwijderd”, ontkrachtte kleinzoon Reza woensdag dat verhaal.

De mummie werd gevonden bij herstelwerkzaamheden aan het monument van Shah Abdul Azim, niet ver van het vernielde mausoleum op de begraafplaats. Volgens de Iraanse autoriteiten was de vondst van een mummie op een begraafplaats niet uitzonderlijk en was er geen verband met de gewezen keizer. Wetenschappers geloofden echter dat het wel degelijk om Reza Shah zou kunnen gaan, en de familie gelooft dat nu ook.

Reza Shah werd in 1941 opgevolgd door Mohammed Reza, die tot 1979 regeerde. Zijn zoon Reza is nu het hoofd van de sinds 1979 in ballingschap levende keizerlijke familie. Mohammed Reza is bijgezet in een mausoleum in een moskee in Cairo. Zijn weduwe Farah Diba (79) woont in Parijs.