Net als prins Charles, prins Harry en Meghan Markle stonden ook de Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde stil bij Anzac Day. Het paar woonde dinsdagavond bij de Verenigde Naties in New York een herdenkingsceremonie bij voor de gesneuvelde Australische en Nieuw-Zeelandse militairen.

Filip eerde in zijn toespraak de soldaten en zei dat de Eerste Wereldoorlog “gegraveerd blijft in het collectieve geheugen van ons land”. Ook bepalen de gebeurtenissen tot op heden “onze prioriteiten op het internationale toneel”. Filip benoemde het belang van duurzame wereldvrede. “Onze ambitie is om samenlevingen te creëren waarin niemand achterblijft. We moeten geloven in een duurzame vrede en zodanig handelen.”

Na afloop van de ceremonie openden Filip en Mathilde in het bijzijn van de Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een speciale fototentoonstelling. Met de expositie, die foto’s uit de Eerste Wereldoorlog toont, wordt “een hulde gebracht aan de soldaten uit alle windstreken die ver van huis op Europese bodem zijn komen strijden”.

25 april

Anzac Day wordt ieder jaar gehouden op 25 april. De dag is vernoemd naar de afkorting van de speciale Australisch-Nieuw-Zeelandse troepen. Oorspronkelijk werd op deze dag stilgestaan bij de ruim 11.000 soldaten die sneuvelden bij de slag om Gallipolli in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tegenwoordig worden ook de gevallen militairen in andere oorlogen herdacht.

Filip is deze week met zijn vrouw koningin Mathilde in New York om te proberen voldoende zieltjes te winnen om België vanaf 2019 voor twee jaar een zetel te bezorgen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.