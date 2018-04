Koning Willem-Alexander opent op 25 mei in het Groninger Museum een expositie over de Groninger Kunstkring De Ploeg. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag bekend. De groep jonge kunstenaars werd dit jaar precies honderd jaar geleden opgericht.

De overzichtstentoonstelling ‘Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928’ laat het culturele klimaat in Groningen zien aan het begin van de twintigste eeuw, toen De Ploeg is ontstaan. Er zijn werken te zien van onder anderen Jan Wiegers, Jan Altink, Johan Dijkstra en Hendrik Nicolaas Werkman. De tentoonstelling bevat ook werken van Vincent van Gogh en Ernst Ludwig Kirchner, schilders die een inspiratie vormden voor de kunstbeweging.

De kunstenaars van De Ploeg zetten zich af tegen 19e-eeuwse idealen, oude tradities en het traditionele werk van schilders als Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag. Ze lieten zich inspireren door het expressionisme en hun werken kenmerken zich dan ook door felgekleurde landschappen, dynamische stadsgezichten en karakteristieke portretten.

De expositie is van 26 mei tot en met 4 november 2018 te bezichtigen.