Koning Willem-Alexander kan na vijf jaar koningschap prima cijfers overleggen. Negen op de tien mensen zijn blij met hem, zo meldt Hart van Nederland op basis van zijn opiniepanel Wat vindt Nederland. Willem-Alexander wordt gezien als minder afstandelijk, toegankelijker en losser dan zijn moeder prinses Beatrix.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 2400 deelnemers. Een meerderheid van 54 procent denkt positiever over Willem-Alexander dan toen hij vijf jaar geleden aantrad, 41 procent denkt hetzelfde over hem.

Het overgrote deel van de respondenten ziet nog steeds toekomst in de monarchie. Op de vraag of het koningshuis nog van deze tijd is, antwoordde 73 procent met ja.