Prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven wonen op 4 mei de herdenkingsplechtigheid bij op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rheden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Op het Ereveld worden beroepsmilitairen en dienstplichtigen geëerd die sinds 1940 voor het Koninkrijk zijn gestorven.

Een dag later, op Bevrijdingsdag, is Van Vollenhoven in Wageningen. In de Johannes de Doperkerk woont hij, zonder zijn vrouw, de nationale herdenking bij van de overgave van de Duitse en Japanse bezettingsmachten in 1945.