De Zweedse kroonprinses Victoria heeft haar reeks wandelingen door Zweden voortgezet in Lapland. Omdat er nog veel sneeuw lag in het noorden van het land, legde ze een deel van de voor haar uitgestippelde route af op ski’s.

In de ochtend bezocht Victoria een school in Tärnaby en een jubilerende sportvereniging. Daarna werd koers gezet naar Hemavan. Om bij die plaats te komen, bond de kroonprinses de ski’s onder.

Victoria kreeg tijdens haar skitocht gezelschap van een aantal schoolkinderen. Tijdens de tocht naar Hemavan maakte het gezelschap een tussenstop bij Kobåsbäcken en een park in de buurt bij Hemavan. De kroonprinses kreeg daar allerlei informatie over de stopplaatsen. In Hemavan ontmoette Victoria Plupp, een figuurtje uit een kinderboekenreeks van de schrijfster Inga Borg.

Avicii

Op een vraag van een journalist van Aftonbladet liet Victoria weten diep geschokt te zijn door de dood van dj Avicii. “Natuurlijk ben ik geschokt, net als iedereen”, zei ze. Victoria kende Tim Bergling, zoals de Zweedse dj in het echt heette, goed. Op de bruiloft van haar broer prins Carl Philip verzorgde Avicii in 2015 een exclusieve show. Samen met haar man prins Daniel bezocht Victoria in Stockholm een optreden van haar wereldberoemde landgenoot.

Victoria is sinds september van het vorig jaar bezig met kennismakingswandelingen door alle landschappen van Zweden. De wandeling door Lapland was de zevende in de reeks.