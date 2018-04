De advocaten van kunstenares Delphine Boël zullen donderdag opnieuw, nu aan het hof van beroep in Brussel, vragen om een DNA-test af te nemen van koning Albert II. Boël wil aantonen dat hij haar biologische vader is.

Het hof van beroep van Brussel zal de vraag van de advocaten donderdag bespreken en een datum vastleggen waarop de pleidooien zullen gehouden worden.

Eind maart vorig jaar oordeelde de familierechtbank het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een jarenlange familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter die zijn naam draagt en opgroeide in het gezin. Zij tekende beroep aan tegen die uitspraak.

DNA-test

Delphine Boël beweert in 1999 dat zij een dochter van Albert II is, diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door Albert II en eiste dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk, omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een relatie met het voormalige staatshoofd van België.

De kunstenares startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader was.

Albert II zat bijna twintig jaar op de troon van België, tot 21 juli 2013 toen zijn zoon Filip koning werd. Na de troonswisseling hield Albert de titel koning.