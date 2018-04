Koning Carl XVI Gustaf heeft donderdag het regeringsrecord verbroken van Magnus IV Eriksson. De Zweedse koning zit 44 jaar en 223 dagen op de troon, één dag langer dan zijn verre voorganger die regeerde van 1319 tot 1364.

Magnus was pas drie jaar oud toen hij in 1319 de kroon van Noorwegen erfde en twee maanden later tot koning van Zweden werd gekozen. Aangezien documenten uit die tijd schaars en incompleet zijn, wordt verondersteld dat hij in 1331 meerderjarig is verklaard. Hij werd op 21 juli 1336 gekroond, samen met zijn uit Namen afkomstige koningin.

Magnus bezorgde Zweden en Noorwegen de eerste nationale wetten, maar verloor gaandeweg de macht, mede door opkomst van de Hanze-steden en aartsrivaal Denemarken. De koning werd in 1364 afgezet en stierf na een schipbreuk in de Hardanger-fjord in 1374.

Carl Gustaf kwam op 15 september 1973 op de troon na het overlijden van zijn grootvader koning Gustaf VI Adolf. Hij was toen 27 jaar. Zijn eigen vader was in 1947 bij een vliegtuigongeluk omgekomen toen de KLM-vlucht van Amsterdam naar Stockholm een tussenstop maakte in Kopenhagen en de DC3 daar kort na de start crashte omdat vergeten was de roervergrendeling los te koppelen.