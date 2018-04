Koning Willem-Alexander is in zijn vijfde jaar op de troon populairder dan ooit. Dat blijkt uit het jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 25.000 leden van het opiniepanel van het televisieprogramma EenVandaag.

In totaal 85 procent heeft er vertrouwen in dat hij zijn werk goed doet. In 2016 was dit percentage 77. Vorig jaar was het al gestegen naar 82 procent. Volgens het onderzoek scoort de koning op meerdere aspecten beter dan vorig jaar. Hij weet beter wat er speelt en hij is meer koning van alle Nederlanders. Ook is hij volgens iets meer mensen geloofwaardig en presenteert hij zich beter. Verder omschrijven panelleden de koning als betrokken, benaderbaar, open en gewoon.

Koningin Máxima is het populairste lid van het koningshuis. Maar haar man nadert als het gaat om het favoriete lid van het Koninklijk Huis. Prinses Beatrix en prof. mr. Pieter van Vollenhoven delen de derde plek.