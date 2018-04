De Zweedse koning Carl Gustaf kan maandag niet geheel onbezorgd zijn 72e verjaardag vieren. Het aanzien van een van de oudste koninklijke academies staat wereldwijd ter discussie, en een oplossing voor het schandaal rond de Zweedse Academie – verantwoordelijk voor de toekenning van de Nobelprijs voor de literatuur – is nog niet in zicht. De koning is beschermheer van de Academie en zoekt naar een uitweg.

Niettemin staat de koning, net teruggekomen van een officieel bezoek aan Japan, maandagmorgen traditiegetrouw op de ‘Yttre borggården’, het buitenplein van het Koninklijk Paleis in Stockholm, voor een militair en muzikaal huldeblijk ter gelegenheid van zijn verjaardag. De rest van de familie, voor zover in Zweden aanwezig, kijkt daarbij van een afstandje toe.

Aan het einde van de ceremonie krijgen jonge kinderen de gelegenheid de koning bloemen aan te bieden en te feliciteren, zo’n beetje als dat vroeger in meer geregistreerde vorm ook gebeurde op paleis Soestdijk bij koningin Juliana, de peetmoeder van de Zweedse koning. Alleen in ‘kroonjaren’, zoals bij zijn zeventigste verjaardag, wordt de koninklijke verjaardag uitvoeriger gevierd, met optredens en feesten in Stockholm.

Koning Carl XVI Gustaf is sinds 26 april de langst regerende monarch uit de Zweedse historie. Die dag was hij één dag langer koning dan Magnus Eriksson, die regeerde in de veertiende eeuw: 44 jaar en 223 dagen.