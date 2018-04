Het schandaal rond de Zweedse Academie heeft nu ook de koninklijke familie zelf getroffen. Volgens de krant Svenska Dagbladet is ook kroonprinses Victoria seksueel lastiggevallen door Jean-Claude Arnault, eigenaar van Kulturplats Forum en echtgenoot van een lid van Academie. Tegen hem zijn enkele maanden geleden door achttien vrouwen klachten ingediend wegens seksueel misbruik.

De man zou bij een bijeenkomst van de Academie in Villa Bergsgården zijn hand hebben laten rusten op de billen van de kroonprinses. Arnault ontkende dit weekeinde de aantijgingen. Het Zweedse hof heeft niet gereageerd maar zaterdag stapte vanwege het schandaal opnieuw een lid van de Academie op, waarmee het aantal vertrokken leden op acht van de achttien is gekomen.

De exodus werd aanvankelijk veroorzaakt door het aanblijven van Arnaults vrouw, de dichteres Katarina Frostenson. Zij is mede-eigenaar van Kulturplats Forum, waar veel van het misbruik zou hebben plaatsgevonden. Dat Forstenson nauw betrokken was – ook financieel – bij het cultureel forum was niet bekend en betekende een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Ook werd ze ervan beschuldigd zeven keer de naam van de potentiële winnaar te hebben gelekt. Reden om haar uit de Academie te willen zetten, maar daarvoor was onvoldoende steun. Uiteindelijk is ze na alle commotie wel vertrokken.

Aanpassingen

De Zweedse Academie geniet internationaal bekendheid omdat zij sinds 1901 jaarlijks de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur aanwijst. Koning Carl Gustaf is beschermheer van de in 1786 door koning Gustav III opgerichte Academie, die zich ook bezighoudt met de Zweeds taal- en letterkunde. Hij heeft eerder deze maand zijn ongerustheid over het schandaal al laten blijken en gaat op voorstel van de overgebleven leden van de Academie de lidmaatschapsregels aanpassen.

Leden werden voor het leven benoemd en konden zich niet terugtrekken. Voortaan echter kan een lid van de Academie ontslag nemen, en kan een open gevallen plaats worden opgevuld. Met de huidige acht overgebleven leden is de selectie van een Nobelprijs-winnaar praktisch onmogelijk.