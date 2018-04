Pieter van Vollenhoven kan maandag zijn 79e verjaardag in alle rust vieren. Sinds de troonswisseling in 2013 valt zijn geboortedag niet meer samen met de nationale feestdag. Die verschoof immers van 30 naar 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Dat betekende ook dat Pieters kinderen en kleinkinderen op die dag niet meer automatisch vrij hebben.

Na de troonswisseling heeft Pieter met echtgenote prinses Margriet nog één Koningsdag meegevierd, omdat hun komst nu eenmaal was beloofd aan De Rijp en Amstelveen. Maar toen viel de feestdag al niet meer samen met die van de professor. Daarna was het ‘heel natuurlijk’ dat de oudere generatie met ook prinses Beatrix niet langer deelnam aan de royale wandeling door een uitverkoren stad.

Dat kwam Pieter ook wel goed uit omdat hij de laatste jaren steeds meer last heeft van een oude enkel kwetsuur. Hij mist de traditie niet zodanig dat hij op Koningsdag voor de buis gaat zitten om te zien hoe zijn neef, zoons en schoondochters het er vanaf brengen. Als hij een flits opvangt in het nieuws dan is dat meegenomen, zo liet hij onlangs weten in een gesprekje met weekblad Story.

Wel retweette hij afgelopen vrijdag de wens van het Wereld Natuur Fonds waarbij iedereen een fijne Koningsdag werd gewenst. ‘Iedereen viert het op zijn eigen plek’ becommentarieerde Pieter met kenmerkende humor een foto van een oranje kameleon. Twitteren doet Van Vollenhoven, die 25.000 volgers heeft, regelmatig: over natuur, misstanden bij de overheid en bij toezicht, en om steun uit te spreken voor bijvoorbeeld politie- en hulpdiensten.

Volgend jaar hoopt Pieter, die nog tal van functies vervult, zijn tachtigste verjaardag op uitgebreide wijze te kunnen vieren, zo verklapte een van zijn zoons vrijdag in Groningen.