Prins Dipangkorn van Thailand is zondag dertien jaar geworden. Hij is de enige nog officieel erkende zoon van de nieuwe koning Vajiralongkorn. Vier oudere halfbroers zijn verstoten toen Vajiralongkorn in 1996 van zijn tweede vrouw scheidde. Dipangkron is kind van Vajiralongkorns derde vrouw Srirasmi Suwadee, van wie de koning inmiddels ook is gescheiden.

Het prinsje trad vorig jaar bij de crematie van zijn grootvader koning Bhumibol een aantal keren naar buiten, maar verder is Dipangkorn voor de Thai een grote onbekende. Kritische volgers van het koningshuis, die zich vanwege de strenge wetten op majesteitsschennis noodzakelijkerwijs in het buitenland bevinden, denken dat de geestelijke vermogens van de prins niet honderd procent zijn. Het Thaise hof heeft daar nooit iets over gezegd.

Vooralsnog echter wordt prins Dipangkorn Rasmijoti aangeduid als toekomstig erfgenaam van de kroon, in afwachting van zijn aanwijzing als kroonprins na de kroning van Vajiralongkorn. Een datum voor die kroning is anderhalf jaar na het overlijden van koning Bhumibol nog steeds niet bekend gemaakt.