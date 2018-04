Het optreden voor koning Willem-Alexander op de dag van de inhuldiging heeft Armin van Buuren geen windeieren gelegd. Dat vertelde de internationaal vermaarde dj aan Dionne Stax in de zondagavond op NPO1 uitgezonden terugblik ‘5 jaar koning Willem-Alexander.’

Van Buuren is er heel trots op dat het koningspaar een ongeplande stop maakte bij het concert dat hij op 30 april 2013 ’s avonds gaf samen met het Koninklijk Concertgebouw Orkest tijdens de zogenoemde koningsvaart van het koninklijk gezin over het IJ in Amsterdam. Het was écht niet voorbereid en ging tegen alle eerdere aanwijzingen in, zo verzekerde hij.

De koning besloot tijdens zijn vaartocht dat hij wilde aanmeren bij de Javakade, waar het optreden plaatsvond, om dj en orkest te bedanken. In het programma werd gesuggereerd dat de koning door zijn uitstappen bij het concert ook de basis heeft gelegd voor zijn koningschap. Het stond in elk geval symbool voor de verbindende rol die Willem-Alexander wil spelen, in dit geval tussen twee verschillende soorten cultuur.

Olympisch dressuurkampioen Anky van Grunsven, die bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk optrad als een van de vier wapenherauten, vertelde in de terugblik dat ze nadien een aanvaring heeft gehad met de Belastingdienst. Zij had de jurk die ze voor deze gelegenheid had gekocht, niet mogen opvoeren als werkkleding. Van Grunsven is daar nog altijd verbolgen over.

Ali B. herhaalde in de uitzending een twee jaar geleden verteld verhaal over hoe koning Willem-Alexander hem heeft geholpen een lepel en vork te ontvreemden. Dit omdat Ali B. na afloop van een lunch met het koningspaar in Paleis Noordeinde een ‘goed verhaal’ wilde hebben bij vrienden die hij later die dag zou ontmoeten. Hij had de koning aan tafel om hulp gevraagd, en Willem-Alexander had onderhands de bestekstukken aangereikt.

Ali B werkte in 2013 ook mee aan het programma van de koningsvaart. Hij trad toen op met een rap, waarvoor hij naar eigen zeggen advies had ingewonnen bij de samenstellers van woordenboek De Dikke van Dale. Daardoor was zijn lied extra sterk geworden. Hij was erg trots op zijn aandeel. “Het is een van de hoogtepunten van mijn leven.”