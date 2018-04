Koningin Máxima is op 7 juni aanwezig bij de openingsvoorstelling van het Holland Festival in Amsterdam. Dat heeft de RVD maandag bekendgemaakt.

De openingsvoorstelling van het Holland Festival is het multimediale concert Richters Patterns. De voorstelling is een combinatie van muziek, film en schilderkunst. In dit concert wordt een film van regisseur Corinna Belz vertoond met muziek van Marcus Schmickler. De muziek wordt uitgevoerd door het Duitse Ensemble Musikfabrik.

Het Holland Festival vindt plaats van 7 juni tot en met 1 juli.