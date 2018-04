De Noorse koning Harald gaat deze week weer aan de slag. Dat valt in elk geval op te maken uit de op de website van het koningshuis gepubliceerde agenda. Vanaf donderdag staan er een aantal audiënties in het Koninklijk Paleis in Oslo op het programma en ook gaat de koning vrijdag naar de zangdag voor scholen in het Concertgebouw van de Noorse hoofdstad.

Koning Harald (81) meldde zich vorige week ziek vanwege pijn in zijn voet. Kroonprins Haakon nam de regeringstaken over als regent, zoals hij eerder inviel wanneer zijn vader niet in staat was zijn taken uit te voeren.

Aftreden vanwege het bereiken van een gezegende leeftijd is er voor de Scandinavische vorsten vooralsnog niet bij. De bevolking zou er in Noorwegen, Denemarken en Zweden begrip voor hebben, zo is regelmatig gebleken uit enquêtes maar het trio Harald (81), Margrethe (78) en Carl Gustaf (72) heeft naar eigen zeggen geen plannen in die richting.

“Dat hoort niet bij onze traditie”, verduidelijkte de Deense kroonprins Frederik het standpunt van zijn moeder. Koning Harald zei vorig jaar wel te hopen dat zijn kinderen hem zouden waarschuwen als het echt niet meer ging.