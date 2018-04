De NOS kijkt maandag uitgebreid terug op de inhuldigingsdag van koning Willem-Alexander, precies vijf jaar geleden. Nadat Dionne Stax zondagavond terugblikte met deelnemers aan het spektakel in Amsterdam, van wapenherauten tot de kapitein van de boot tijdens de koningsvaart, biedt ‘De inhuldiging van Willem-Alexander’ (NPO1, 17.10 uur) een soms zelfs ontroerend beeld van de gebeurtenissen op 30 april 2013.

De NOS had die dag tientallen camera’s in en op de Dam, het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk en later op en langs het water van het IJ. Programmamaker Etienne Glebbeek heeft de vele toen opgenomen uren materiaal opnieuw bekeken en op originele en soms verrassende wijze versneden of samengevoegd. Bijzonder sterk is een ‘splitbeeld’ van Willem-Alexander en Beatrix bij de woorden die de nieuwe koning in zijn inhuldigingstoespraak richtte tot zijn moeder.

In een klein uur wordt een compleet beeld geschetst van de inhuldigingsdag. Het vermaarde Koningslied komt voorbij, de koningsvaart met stop bij Armin van Buuren en het Koninklijk Concertgebouw Orkest, de tranen van de oranjefans op de Dam, én de op weinig democratische wijze afgevoerde republikeinse demonstrant alsmede het zelf bewuste knikje van Amalia, die die dag de eerste Prinses van Oranje werd.