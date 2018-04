Prins Charles biedt het bruidspaar prins Harry en Meghan Markle op hun trouwdag een feest aan in Frogmore House, een fraai koninklijke buitenhuis in het park bij Windsor Castle. Frogmore House is slechts enkele dagen in de zomer open voor het publiek. De Royal Collection Trust die over de openstelling gaat, heeft maandag bekendgemaakt dat Frogmore House op 5, 6 en 7 juni is te bezichtigen.

De opbrengst van de entreebiljetten is bestemd voor drie goede doelen, die elk een eigen dag hebben toegewezen gekregen: The National Gardens Scheme, The Armed Forces Charity en het onderwijsproject voor gevangenen, The Prisoners’ Education Trust.

Frogmore House is woonstee geweest van verschillende leden van de Britse koninklijke familie, onder wie de moeder van koningin Victoria, de toenmalige hertogin van Kent. Ook koningin Charlotte, die tekende voor een deel van de inrichting, woonde er voor die tijd en de oudste zoon van de latere koning Edward VII werd er geboren.

Het door een prachtige tuin omgeven Frogmore House is nog steeds populair voor feesten en partijen. Zo hield Peter Phillips, oudste kleinzoon van koningin Elizabeth, er in 2008 zijn huwelijksfeest, zoals prins Charles er volgende maand een feest geeft voor Harry en Meghan. Eerder die dag biedt de koningin een receptie aan in het nabijgelegen Windsor Castle.