Avrotros zendt docu over Harry en Meghan uit

De Avrotros zendt donderdagavond 17 mei de documentaire Harry & Meghan, een koninklijk sprookje uit. De film analyseert het liefdesverhaal van de Britse prins Harry en zijn aanstaande, actrice Meghan Markle.

Aan de hand van interviews met betrokkenen en insiders krijgt de kijker een bijzonder inkijkje in het verleden van Markle.

Haar voorouders worstelden met hun bestaan in het 19e-eeuwse Amerika. Aan de kant van haar moeder is er een geschiedenis van diepgewortelde rassendiscriminatie op het platteland van Tennnessee. Overgrootouders aan haar vaders kant kenden het harde leven in de 19e-eeuwse steenkolenmijnen van de Appalachen.

Harry en Meghan zijn voornemens elkaar op 19 mei het ja-woord te geven.