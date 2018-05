Kensington Palace telt sinds deze week niet één maar drie nieuwe bewoners. Naast prins Louis, het derde kind van prins William en Catherine, hebben ook prinses Eugenie en haar verloofde Jack Brooksbank zich op het paleis gevestigd.

Het koppel woont sinds vorige week in Ivy Cottage, een van de bijgebouwen aan de achterkant van het complex, zo melden Britse media. Prins Harry en Meghan Markle wonen om de hoek in Nottingham Cottage en William en Catherine wonen in het voorste gedeelte van het paleis. Ook herbergt Kensington Palace nog enkele andere minder bekende Britse royals.

Eugenie, de jongste dochter van Andrew en negende in lijn van troonopvolging, woonde tot voor kort in een appartement aan St. James’s Place. In januari maakte ze bekend dat ze is verloofd met Jack. Ze treden op 12 oktober in het huwelijk.