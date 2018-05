The Royal Mint heeft een speciale herdenkingsmunt uitgegeven ter ere van de aanstaande bruiloft van prins Harry en Meghan Markle. De officiële Britse geldmaker heeft munten ter waarde van vijf pond in verschillende uitvoeringen gemaakt.

De munt is van de hand van Jody Clark, die de afgelopen maanden bezig is geweest met het ontwerp. Op de beeltenis staan Harry en Meghan omringd door de teksten ‘Royal Wedding 19 May 2018’ en ‘Harry & Meghan’. Net als veel andere koninklijke herdenkingsmunten is de munt ook beschikbaar in goud en zilver.

Voor The Royal Mint is het al de tweede herdenkingsmunt in korte tijd. Vorige week verscheen er ook een ter gelegenheid van de geboorte van prins Louis, het derde kind van prins William en zijn vrouw Catherine.